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        Van'da kardan kapanan 28 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

        Van'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 28 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 10:03 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:37
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        Van'da kardan kapanan 28 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı
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        Van'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 28 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün etkili olan kar nedeniyle 30 mahalle ve mezranın yolu kapandı.

        Kar yağışının ardından çalışma başlatan belediye ekipleri, 28 yerleşim yerine ulaşımı sağladı.

        Ekipler, kapalı olan 2 mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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