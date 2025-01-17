Van'da kardan kapanan 28 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

Ekipler, kapalı olan 2 mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün etkili olan kar nedeniyle 30 mahalle ve mezranın yolu kapandı.

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