Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da öğrenciler tadilatına destek verip açtıkları ana sınıfında pasta keserek karnelerini aldı

        Van'ın Erciş ilçesine bağlı kırsal mahalledeki okulda, kadın öğretmenler, veliler ve öğrencilerin desteğiyle yenilenerek açılışı yapılan ana sınıfında çocuklar pasta keserek karnelerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:55 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da öğrenciler tadilatına destek verip açtıkları ana sınıfında pasta keserek karnelerini aldı
        ABONE OL

        Van'ın Erciş ilçesine bağlı kırsal mahalledeki okulda, kadın öğretmenler, veliler ve öğrencilerin desteğiyle yenilenerek açılışı yapılan ana sınıfında çocuklar pasta keserek karnelerini aldı.

        İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Topraklı köyünde 35 öğrencisi bulunan 2 derslikli okulda görev yapan 3 kadın öğretmenin, öğrenci ve velilerle yeniledikleri ana sınıfında karne töreni düzenlendi.

        Bir süre önce öğrencilerin kurdele keserek açılışını yaptıkları okulda öğrenciler, pasta keserek karne heyecanı yaşadı.

        Öğrencilere karne ve hediyelerini vererek sevinçlerine ortak olan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, okulda görevli öğretmenlere de başarı belgesi takdim etti.

        Okula desteklerinden dolayı öğretmenleri, velileri ve öğrencileri kutlayan Karaloğlu, "Arkadaşlarımız geçtiğimiz günlerde güzel etkinlik yaptı. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve mahalleli el ele vererek yeniledikleri ana sınıfının açılışını yaptı. Devletimizin imkanları çok ama böyle imece usulü yapılan işler çok önemli ve anlamlı. Güzel paylaşım ruhu ortaya çıkıyor. Bu nedenle emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

        Müdür yetkili sınıf öğretmeni Sena Aygül ise "Özveriyle çalışarak öğrencilerimizle başarılı ve güzel dönemi daha sonlandırıyoruz. Çok heyecanlıyız, karnelerimizi verdik. Öğrencilerimiz de mutlular, gururlular ve çok başarılılar." dedi.

        Karne aldığı için heyecanlı olduğunu dile getiren öğrencilerden Eylül Arslan da "Kaymakam amca geldi, hediyelerimizi verdi. Pastaları kestik, karnelerimizi aldık. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Öğrenci Hakan Işık, karnelerini almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, tatilde kitap okuyup arkadaşlarıyla oyun oynayacağını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Biden TikTok yasağını uygulamayacak mı?
        Biden TikTok yasağını uygulamayacak mı?
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?

        Benzer Haberler

        Van'da öğretmen çiftin nikahında "meslektaş dayanışması"
        Van'da öğretmen çiftin nikahında "meslektaş dayanışması"
        Ana sınıfı açılışıyla gündeme gelen öğrenciler, birçok ilden gönderilen kar...
        Ana sınıfı açılışıyla gündeme gelen öğrenciler, birçok ilden gönderilen kar...
        Devlet desteğiyle GES kurdu, fabrikalarının enerji giderini yarı yarıya düş...
        Devlet desteğiyle GES kurdu, fabrikalarının enerji giderini yarı yarıya düş...
        Van'da kardan kapanan 28 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı
        Van'da kardan kapanan 28 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı
        Van'da 21 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi
        Van'da 21 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi
        Van'da 21 kilo 310 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 21 kilo 310 gram uyuşturucu ele geçirildi