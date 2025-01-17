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        Devlet desteğiyle GES kurdu, fabrikalarının enerji giderini yarı yarıya düşürdü

        ORHAN SAĞLAM - Van'da 22 yıldır un ve yem üretimi yapan Memet Aslan, devlet desteğiyle 2 fabrikasının çatısına ve oluşturduğu alana kurduğu güneş enerjisi santraliyle (GES) fabrikalarının elektrik ihtiyacının yarısını karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:08 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:08
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        Devlet desteğiyle GES kurdu, fabrikalarının enerji giderini yarı yarıya düşürdü
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        ORHAN SAĞLAM - Van'da 22 yıldır un ve yem üretimi yapan Memet Aslan, devlet desteğiyle 2 fabrikasının çatısına ve oluşturduğu alana kurduğu güneş enerjisi santraliyle (GES) fabrikalarının elektrik ihtiyacının yarısını karşılıyor.

        Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı da olan Aslan, yaklaşık 2 yıl önce yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak için Tarım ve Orman ​Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurdu.

        Yüzde 50 hibeyle projesi onaylanan Aslan, Tuşba ilçesindeki OSB'de bulunan yem ve un fabrikalarının çatısı ile oluşturduğu alana 4 bin metrekarelik GES kurarak yılda yaklaşık 1 milyon kilovatsaat enerji üretti.

        Bu sayede fabrikalarının elektrik ihtiyacının yüzde 50'sini güneş enerjisinden karşılayan Aslan, maliyetlerini azaltmanın yanı sıra yenilenebilir enerjiden faydalanarak çevrenin korunmasına da katkı sundu.

        - "Güneş enerjisinde verimi yüksek olan bir ilde yaşıyoruz"

        Memet Aslan, AA muhabirine, yaklaşık 22 yıl önce kentte yatırım yapma kararı aldıklarını, ilin üretim kapasitesinin yüksek olduğunu söyledi.

        O dönem bölgenin bir un fabrikasına ihtiyaç duyduğunu tespit ettiklerini anlatan Aslan, "Faaliyetimizi sürdükten sonra da yem fabrikası düşüncesiyle aynı parsel üzerine ikinci fabrikamızı kurduk. Güven ortamında ve müşteri memnuniyeti odaklı kaliteli hizmet vermeye çalışıyoruz. Üretmeyi ve kalkınmayı hak eden bir bölgede yaşıyoruz. İlimiz her sektörde faaliyet gösteriyor." dedi.

        Yem ve un üretimlerinde enerji maliyetlerinin yüksek olduğunu belirten Aslan, şunları kaydetti:

        "Son yıllarda küresel nedenlerle enerji maliyetleri yükseldi. Biz de enerji verimliliğini sağlamak, çevreyi korumak, yeşil enerji elde etmek ve fabrikamızdaki maliyetleri düşürmek için güneş enerjisi panellerini kurduk. Ülkenin en çok güneş alan ve verimi en yüksek illerinden birinde yaşıyoruz. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı kapsamındaki yüzde 50 hibeli teşviklerden yararlanmak için projelerimizi hazırladık. Projemiz kabul edildi ve 2023'te hem fabrikanın çatısına hem de sahamıza güneş enerjisi tesisimizi kurduk."

        - "Yenilenebilir enerjinin payının giderek artmasını hedefliyoruz"

        Van OSB Başkanı Aslan, daha az enerji maliyetiyle daha verimli üretim yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, böylece ulusal ve uluslararası rekabet güçlerini artırdıklarını belirtti.

        Fabrikaların enerjisinin yüzde 50'sini güneş panellerinden sağladıklarını aktaran Aslan, "Yenilenebilir enerjisinin tüketimdeki payının giderek artmasını hedefliyoruz. Bunun gibi verimli çalışmalar hem ülkemizde hem de bölgemize hayırlı sonuçlar doğuracaktır." dedi.

        Aslan, OSB'nin farklı noktalarına güneş enerjisi panellerinin kurulmasına yönelik çalışmaların yapıldığını belirterek, "Bölgede şu an 7 megavat güneş enerjisi gücü oluşturuldu. Bu da hem maliyetler hem de temiz enerji için oldukça önemlidir. Çevreye ve doğaya zarar verilmeden güneş enerjisinin kullanılması için yapılan çalışmaları önemsiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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