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        Hamile kadın, ambulans helikopterle sevk edildi

        VAN'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan 36 haftalık hamile kadın, ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:31 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:35
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        Hamile kadın, ambulans helikopterle sevk edildi
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        VAN'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan 36 haftalık hamile kadın, ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.

        Başkale ilçesinde oturan 36 haftalık hamile kadın, rahatsızlanınca yakınları tarafından Başkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan muayenesinde, kadının, ileri tetkik ve tedavisi için Van'a sevkine karar verildi. Hasta için Van'dan ambulans helikopter havalandı. Başkale ilçesinden alınan kadın, ambulans helikopterle Van Yüzüncü Yıl Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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