Hamile kadın, ambulans helikopterle sevk edildi
VAN'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan 36 haftalık hamile kadın, ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.
VAN'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan 36 haftalık hamile kadın, ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.
Başkale ilçesinde oturan 36 haftalık hamile kadın, rahatsızlanınca yakınları tarafından Başkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan muayenesinde, kadının, ileri tetkik ve tedavisi için Van'a sevkine karar verildi. Hasta için Van'dan ambulans helikopter havalandı. Başkale ilçesinden alınan kadın, ambulans helikopterle Van Yüzüncü Yıl Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
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