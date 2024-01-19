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        Van'da güvenlik korucularına "Çığda Farkındalık Eğitimi" verildi

        Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, Çatak ilçesinde güvenlik korucularına "Çığ Farkındalık Eğitimi" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 15:44 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:54
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        Van'da güvenlik korucularına "Çığda Farkındalık Eğitimi" verildi
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        Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, Çatak ilçesinde güvenlik korucularına "Çığ Farkındalık Eğitimi" verildi.

        AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 50 güvenlik korucusuna yönelik eğitim programı düzenlendi.

        Bu kapsamda, Doğada Arama Kurtarma (DAK) eğitmenleri tarafından güvenlik korucularına, çığ riski, çığda arama kurtarma faaliyeti icra edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar, çığ bölgesinin kontrolü ve ekipmanların doğru kullanımı konularında teorik bilgiler aktarıldı.

        Eğitimlerin ardından AFAD görevlileri ile güvenlik korucuları, program kapsamında çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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