Ters laleler jandarma korumasında

VAN'da havaların ısınması ile açan, nesli koruma altında olan ve 'hüznün sembolü' olarak bilinen ters laleler, jandarma ekipleri tarafından korunuyor. Yılda bir kez açan ve bir aylık ömürleri olan ters laleleri koparmanın cezası ise 387 bin 141 TL.

Ana vatanı Anadolu olan, Van, Hakkari ile Şırnak'ta da yoğun olarak görülen ve bölgede 'ağlayan gelin' olarak da adlandırılan ters laleler, havaların ısınması ile çiçek açmaya başladı. Bir aylık ömürleri olan ters laleler, Van'da İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Asayiş ekipleri tarafından korunuyor. Gevaş ilçesine bağlı Dilmetaş Mahallesi'ndeki mezarlıkta boy veren ters laleleri görmek için gelenler sadece fotoğraf çekebiliyor. Nesli koruma altında bulunan ters lalelerin soğanlarının yurt dışına kaçırılmaması ve zarar verilmemesi için jandarma ekipleri, hem karadan, hem de havadan dron ile denetim yapıyor. Ters lalelerin zarar görmemesi için jandarma ekipleri haftanın 7 günü ters lalelerin bulunduğu bölgelerde denetimlerini sürdürürken, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ise koparılan her lale için 387 bin 141 TL idari para cezası kesiyor.