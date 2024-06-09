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        Bitlis'te yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı (2)

        YARALILARDAN17'Sİ BİTLİS'TE, 12'Sİ VAN'DA TEDAVİ GÖRÜYORBitlis-Van kara yolunda yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin otobüsün yedek şoförü Kenan Abi ile yolcu Halim Zorlu olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 16:31 Güncelleme: 09.06.2024 - 16:35
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        Bitlis'te yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı (2)
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        YARALILARDAN17'Sİ BİTLİS'TE, 12'Sİ VAN'DA TEDAVİ GÖRÜYOR

        Bitlis-Van kara yolunda yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin otobüsün yedek şoförü Kenan Abi ile yolcu Halim Zorlu olduğu öğrenildi. Kazanın, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 65 NK 024 plakalı yolcu otobüsünün, karşı yönden gelen 01 FY 536 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldiği belirtildi. Kazada yaralanan 4'ü ağır 30 kişiden 17'si Bitlis Devlet Hastanesi'nde, 12'si ise Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ndeki tedavi görüyor. Kazada hafif yaralanan 1 kişi ise ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, beraberindeki Tuşba Belediye Eş Başkanı Ümit Keser ve partililer ile Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret edip 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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