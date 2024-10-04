Kayıp Rojin'e ait telefon, jandarma kriminale gönderildi (3)

Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları sürüyor. Polis helikopteri havadan tarama yaparken, 60 kişilik ekip de gölün derin olmayan bölgelerinde demir çubuklarla arama yapıyor. Geniş bir alanda sürdürülen aramaların akşam saatlerine kadar süreceği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.