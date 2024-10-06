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        Aşiret düğününde damada 10 milyon TL, geline 4 kilo altın takıldı

        VAN'da Ezdinan aşiretine mensup iş adamı Üzeyir Tekçe (28) ile Pinyanişi aşiretinden Hasret Bilici (25) çiftinin düğününe 7 bin kişi katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 10:19 Güncelleme: 06.10.2024 - 10:25
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        Aşiret düğününde damada 10 milyon TL, geline 4 kilo altın takıldı
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        VAN'da Ezdinan aşiretine mensup iş adamı Üzeyir Tekçe (28) ile Pinyanişi aşiretinden Hasret Bilici (25) çiftinin düğününe 7 bin kişi katıldı. Düğünde geline 4 kilo altın, damada ise 10 milyon lira para takıldı, davetlilere 200 koyun kesilip, kavurma, pirinç pilavı ve cacık ikram edildi.

        Van'da Ezdinan aşiretine mensup iş adamı Üzeyir Tekçe ile Pinyanişi aşiretinden Hasret Bilici hayatını birleştirdi. Çiftin Van'daki kır düğününe, aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları, gelin ve damadın yakınlarından oluşan yaklaşık 7 bin kişi katıldı. Düğün için 200 koyun kesildi, davetlilere kavurma, pirinç pilavı ve cacık ikram edildi. Takı töreninin 5 saat sürdüğü düğünde, damada 10 milyon TL, geline ise yaklaşık 4 kilo altın takıldı. Takılan parayı yaklaşık 25 kişi sayarken, gelin Hasret Bilici’nin üzerindeki takıları taşımakta zorlandığı görüldü. Davetliler, gelin ve damatla birlikte halay çekti, söylenen Kürtçe şarkılar eşliğinde saatlerce oynadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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