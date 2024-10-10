Rojin'e ait başörtüsü bulundu (2)
ROJİN'EAİT BAŞÖRTÜSÜ BULUNDUVan Gölü sahilinde bugün saat 15.
ROJİN’EAİT BAŞÖRTÜSÜ BULUNDU
Van Gölü sahilinde bugün saat 15.30 sıralarında Rojin Kabaiş’e ait olduğu düşünülen başörtüsü bulundu. Ekiplerin, üniversitenin bulunduğu sahilden yaklaşık 500 metre uzaklıkta Bardaçı köyü sahillinde bulduğu başörtüsünün Rojin’e ait olup olmadığını tespiti için babası Nizamettin Kabaiş bölgeye götürüldü. Kabaiş, başörtüsünün kızına ait olduğunu teşhis etti. Başörtüsü incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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