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        Rojin'e ait başörtüsü bulundu (3)

        ROJİN'İNSAHİLDEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ27 Eylül akşamı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve 13 gündür arama çalışması devam eden Rojin Kabaiş'in Van Gölü sahilinde başörtüsünün bulunmasının ardından güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çaktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 19:08 Güncelleme: 10.10.2024 - 19:10
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        Rojin'e ait başörtüsü bulundu (3)
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        ROJİN’İNSAHİLDEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ

        27 Eylül akşamı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve 13 gündür arama çalışması devam eden Rojin Kabaiş’in Van Gölü sahilinde başörtüsünün bulunmasının ardından güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çaktı. Sahil kesiminde yürürken görülen rojin ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor.

        Behçet DALMAZ/ VAN,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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