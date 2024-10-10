Rojin'e ait başörtüsü bulundu (3)

27 Eylül akşamı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve 13 gündür arama çalışması devam eden Rojin Kabaiş’in Van Gölü sahilinde başörtüsünün bulunmasının ardından güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çaktı. Sahil kesiminde yürürken görülen rojin ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor.

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