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        Van'ın İran sınırında, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

        VAN'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı 2 bin 700 rakımdaki Sualtı Mahallesi'nde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:42 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:42
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        Van'ın İran sınırında, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
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        VAN'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı 2 bin 700 rakımdaki Sualtı Mahallesi'nde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Kapanan mahalle yolu, karla mücadele ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

        Kentin İran sınırındaki Başkale ilçe merkezinde dün karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağdı. İlçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan Sualtı Mahallesi'nde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışından dolayı kapanan mahalle yolu, Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri tarafından açıldı. Mahalledeki tek katlı ilkokul binası ise kara gömüldü.

        Sualtı Mahalle Muhtarı Yakup Akkaya, yüksek rakımda bulunan ve ilçeye 60 kilometre uzaklıktaki mahallenin kış aylarında ulaşım konusunda çok sıkıntı çektiğini ifade etti.

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