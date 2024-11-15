Bakan Uraloğlu, Güzeldere Tüneli'nin açılışını yaptı (2)

'VAN'DAKİÇEVREYOLU TASARRUF TEDBİLERİNDEN ETKİLENMEYECEK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "41 kilometreden oluşan çevre yolumuz üç gidiş, üç geliş olmak üzere toplam 6 şeritli otoyol standardında olduğunu söylersem abartmış olmam. Bütün bu sıcak karışım kaplamalı yol olarak çalışmalarımıza başladık. Burada öncelikle 2 gidiş, 2 geliş 4 şeritli başladığımız bir çalışma sonradan Van'ın ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla Van'ın talebiyle biz 6 şeride çıkarmıştık. Bundan dolayı belli bir proje revizyonları oldu. Kamulaştırma ve imarla ilgili bazı konular oldu. Yine teknik bazı çözmemiz gereken zemin problemleri oldu. Onlarla ilgili gerekli işlemleri yaptık ve çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Burada toplam üç kesime ayıracak olursak, Edremit tarafından yaklaşık 10 kilometrelik kesimin yaklaşık 8,5 kilometrelik kesimini aşağı yukarı bitirdik diyebiliriz. 1,5 kilometrelik başlangıçta bir eksik kesim var. Orada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aradaki yaklaşık 12 kilometrelik bir bölümü orada kamulaştırma ve araç toplulaştırması, imarla ilgili konuları çözdük. Oradaki vatandaşlarımızın mülkiyetindeki konuları da genel anlamda çözdük. Az bir bölüm kaldı onları da bu vesileyle inşallah çözmüş olacağız" dedi.