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        Bakan Uraloğlu, Güzeldere Tüneli'nin açılışını yaptı (2)

        'VAN'DAKİÇEVREYOLU TASARRUF TEDBİLERİNDEN ETKİLENMEYECEK'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 17:36 Güncelleme: 15.11.2024 - 17:40
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        Bakan Uraloğlu, Güzeldere Tüneli'nin açılışını yaptı (2)
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        'VAN'DAKİÇEVREYOLU TASARRUF TEDBİLERİNDEN ETKİLENMEYECEK'

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "41 kilometreden oluşan çevre yolumuz üç gidiş, üç geliş olmak üzere toplam 6 şeritli otoyol standardında olduğunu söylersem abartmış olmam. Bütün bu sıcak karışım kaplamalı yol olarak çalışmalarımıza başladık. Burada öncelikle 2 gidiş, 2 geliş 4 şeritli başladığımız bir çalışma sonradan Van'ın ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla Van'ın talebiyle biz 6 şeride çıkarmıştık. Bundan dolayı belli bir proje revizyonları oldu. Kamulaştırma ve imarla ilgili bazı konular oldu. Yine teknik bazı çözmemiz gereken zemin problemleri oldu. Onlarla ilgili gerekli işlemleri yaptık ve çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Burada toplam üç kesime ayıracak olursak, Edremit tarafından yaklaşık 10 kilometrelik kesimin yaklaşık 8,5 kilometrelik kesimini aşağı yukarı bitirdik diyebiliriz. 1,5 kilometrelik başlangıçta bir eksik kesim var. Orada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aradaki yaklaşık 12 kilometrelik bir bölümü orada kamulaştırma ve araç toplulaştırması, imarla ilgili konuları çözdük. Oradaki vatandaşlarımızın mülkiyetindeki konuları da genel anlamda çözdük. Az bir bölüm kaldı onları da bu vesileyle inşallah çözmüş olacağız" dedi.

        Bakan Uraloğlu, çevre yolundaki 23 kilometreyle 41'inci kilometre arasındaki 18'inci kilometresine geldiklerini ifade ederek, "Burada 6 kilometrelik kesimde 2 kat asfalt yaparak, 6 kilometrelik kesimi aşağı yukarı bitme seviyesine getirdik. Ancak bulunduğumuz kesim ve devamındaki kesimde gerek bazı zemin iyileştirmeleri, toprak işleri, sanat yapıları dediğimiz işler var. Bunlara da devam ediyoruz. Bu biraz önce bahsettiğim onuncu kilometreyle yaklaşık yirmi üçüncü kilometre arasındaki 13 kilometrelik kesim ve kalan işlerle ilgili biraz önce bahsettiğim bütün eksiklikleri giderdik. Bir ikmal ihalesi yapmamız gerekir. O ikmal ihalesiyle ilgili de Karayolları Genel Müdürlüğümüzden heyetleri gönderdik ve o heyetler yerinde tespitleri yaptı. Yine mülkiyetle ilgili valimizle gerekli koordinasyon sağlandı, problemleri çözdük. Mevsimin müsaade ettiği bütün çalışmalarda, bütün iş kalemlerindeki çalışmalarımıza devam edeceğiz ve en kısa zamanda inşallah Van Çevre Yolumuzu bitirerek biraz geç kalmış olmamızı burada telafi ederek, Van'ın öncelikle transit trafiğini ve mahalle trafiğini rahatlatacağız. Burada şunu da söylemem gerekir, bu elbette bir süreç ama Van'ın şehir içi trafiğine buranın daha faydalı olabilmesi için belediyenin de mutlaka bizim çevreyoluna dik bağlanan yolları şimdiden planlaması ve onları da bir an önce yapımına başlamasında fayda vardır diye düşünüyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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