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        Bakan Bak: Gençlerimiz spor yapsın, terörün pençesine gitmesin (3)

        BAKANBAK: KİTAP, EN İYİ DOSTTURGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda voleybol ve basketbol maçı yapan gençlerle sohbet etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 18:04 Güncelleme: 18.11.2024 - 18:10
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        Bakan Bak: Gençlerimiz spor yapsın, terörün pençesine gitmesin (3)
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        BAKANBAK: KİTAP, EN İYİ DOSTTUR

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda voleybol ve basketbol maçı yapan gençlerle sohbet etti. Bakan Bak, daha sonra uygulama oteline geçerek Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 'TÜGVA Ortaokul Kitap Kurdu' lansmanı programına katıldı. Burada konuşan Bakan Bak, TÜGVA'nın başlattığı çalışmayı bakanlık olarak desteklediklerini belirterek, "Van'da bu yılki hedef, 300 bin kitap kurduna ulaşmak. Böyle bir projeyi biz de destekliyoruz. Kitaplar güzel şeyleri öğretir, insan olmayı, kültürü, dünyayı tanımayı, vicdanını ve okuduğunuz her kitaptan ayrı bir ders alırsınız. O yüzden her zaman yanınızda kitap bulundurun, okuyun. Gençler, aklınızı kimseye teslim etmeyin. Bu kitap yatırımlarını gençlerimize yapmamızın en büyük sebebi, ülkemizde terörist istemiyoruz, gençlerimizi teröristlerin pençesine girmesini istemiyoruz. Onların kitap okumalarını istiyoruz. TÜGVA Van Temsilciliği tarafından geçen yıl 135 bin gencimiz kitapla buluştu. Bu yılsa hedef, 300 bin gence ulaşmak. Sizler keşfettikçe hiç kimse bu ülkeye kullanamayacak. Okullarda öğretmenlerimizle beraber çalışacağız. Kitap okuyun gençler. Kitap, en iyi dosttur" dedi.

        Anne ve babaların çocuklarını kitap okumaya teşvik etmesi gerektiğini söyleyen Bakan Bak, "Ailelere diyoruz ki çocuklarımızı tesislerimize götürün, orada kitap okumalarını sağlayın. Bizim için en önemli konulardan bir tanesi de dijital bağımlılıkla mücadele, madde bağımlılığı ile mücadele, kötü alışkanlıklarla mücadele. O yüzden ailelere tekrar sesleniyoruz; çocuklarımızı tesislerimize getirin spor yapsınlar, başarılı gençler olsunlar" diye konuştu.

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