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        Van'da 130 iş yerinin bulunduğu Mısır Pazarı'nda çıkan yangın korkuttu

        VAN'da yaklaşık 130'a yakın iş yerinin bulunduğu Mısır Pazarı'nda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 19:28 Güncelleme: 30.11.2024 - 19:30
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        Van'da 130 iş yerinin bulunduğu Mısır Pazarı'nda çıkan yangın korkuttu
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        VAN'da yaklaşık 130'a yakın iş yerinin bulunduğu Mısır Pazarı'nda yangın çıktı. Esnaf iş yerlerindeki eşyayı çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartırken, yangın ise itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

        Van İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki 130'a yakın iş yerinin bulunduğu kapalı Mısır Pazarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle akşam saat 17:45 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin etraftaki iş yerlerine sıçradığı ve çatı kısmında da alevlerin yükseldiği yangında, esnaf iş yerlerindeki eşyasını çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yeri sahipleri ve çevredekiler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bekleyenleri uzaklaştırdı. 5 itfaiye aracı ve 20'den fazla personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınırken, yangında işyerlerindeki eşyanın büyük bölümü yandı. Kapalı olan Mısır Pazarı'ndaki çatılar da hasar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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