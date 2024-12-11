Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Allı turnalar kışın da Van Gölü'nde

        Van Gölü Havzası, her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden nisan aylarında gelen binlerce flamingoyu ağırlıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 10:40 Güncelleme: 11.12.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Allı turnalar kışın da Van Gölü'nde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van Gölü Havzası, her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden nisan aylarında gelen binlerce flamingoyu ağırlıyor. Bahar aylarında gelen ve havaların soğumasıyla havzadan göç eden flamingoların bir kısmı son yıllarda kışın da konaklamaya devam ederek Van Gölü kıyılarını renklendiriyor.

        Yüzlerce kuş türüne mekan olan Van Gölü Havzası, flamingolar için de önemli konaklama yerlerinin başında geliyor. Her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden göç edip Van Gölü Havzası'nda bir süre konaklayan ve burada yavrularını büyüten flamingolar, kasım ayı sonlarına doğru daha sıcak olan Afrika ülkelerine göç ediyor. Fakat son yıllarda mevsim şartlarının daha ılıman geçmesi ve flamingoların besin ihtiyacını karşılaması nedeniyle bir grup flamingo, Van Gölü Havzasında konaklamaya devam ediyor. Özellikle Gevaş ilçesi Göründü mevkisin de konaklamayı sürdüren flamingolar, Van Gölü kıyılarını kış aylarında da renklendirmeyi sürdürüyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14'üncü Bölge Müdürlüğü İl Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede koruma, kontrol ve izleme çalışması yapıyor. Her yıl ocak ayında kış ortası kuş sayımı yapan ekipler, kışın konaklamaya devam eden flamingoların sayımını yapıyor. Geçen ocak ayında Gevaş'ın Göründü mevkiisin de yapılan sayımlarda 180 flamingonun bulunduğu tespit edilirken, alanın ava kapalı olduğunu, avcıların bu alanlara girmemelerini vurgulayarak, halka da kuşları rahatsız etmemeleri uyarısında bulunuyor.

        Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası’nın bozulmamış doğasıyla ve Türkiye'deki sulak alanların burada bulundurması nedeniyle göçmen kuşların uğrak yeri olduğunu söyledi. Havza da yılın 12 ayında sulak alanlarda yaban hayvanlarını görmenin mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Aslan, bu sulak alanlarda flamingolarında bulunduğunu belirterek, "Geçmiş yıllarda martın sonunda nisan ayının başında bize selam getiren, ekim ayının sonlarına doğruda bizim selamımızı başka yerlere götüren allı turnalar, son yıllarda iklimin değişmesine bağlı olarak burada kalma sürelerini uzattılar. Kış aylarında burada kalan flamingoların sayıları da arttı. Belki de ileri ki yıllarda burada konaklayan flamingolar burada yavrulayacaklar. Bu göçmen kuşların burada kalması için 2 neden var. Bunlardan birisi gıda, ikincisi de güvenlik. Kendilerini burada güvende hissederlerse burada konaklarlar" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        AB tartışıyor: Sığınmacılar ne olacak?
        AB tartışıyor: Sığınmacılar ne olacak?
        Katar-Suriye-Türkiye boru hattı projesi hayata geçirilir mi?
        Katar-Suriye-Türkiye boru hattı projesi hayata geçirilir mi?
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Son fotoğraf ve sır cinayet! "Silah seslerini havai fişek sandık!"
        Son fotoğraf ve sır cinayet! "Silah seslerini havai fişek sandık!"
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        İnşaatta maliyet artışı 42 ayın dibinde
        İnşaatta maliyet artışı 42 ayın dibinde
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        İştah açan en iyi 13 yemek sahnesi
        İştah açan en iyi 13 yemek sahnesi
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Van'daki zincirleme kazalar; 9'u ağır, 30 kişinin tedavisi sürüyor
        Van'daki zincirleme kazalar; 9'u ağır, 30 kişinin tedavisi sürüyor
        Van'da 2 ayrı zincirleme kaza; 1 ölü, 51 yaralı (3)
        Van'da 2 ayrı zincirleme kaza; 1 ölü, 51 yaralı (3)
        Van'da 2 ayrı zincirleme kaza; 1 ölü, 51 yaralı
        Van'da 2 ayrı zincirleme kaza; 1 ölü, 51 yaralı
        GÜNCELLEME 2 - Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 51...
        GÜNCELLEME 2 - Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 51...
        Yazın girdikleri Van Gölü'nde sararan saçları, kışın eski haline döndü
        Yazın girdikleri Van Gölü'nde sararan saçları, kışın eski haline döndü
        Okulun tek öğrencisi Zilan, artık yalnız değil
        Okulun tek öğrencisi Zilan, artık yalnız değil