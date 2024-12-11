Allı turnalar kışın da Van Gölü'nde

Van Gölü Havzası, her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden nisan aylarında gelen binlerce flamingoyu ağırlıyor. Bahar aylarında gelen ve havaların soğumasıyla havzadan göç eden flamingoların bir kısmı son yıllarda kışın da konaklamaya devam ederek Van Gölü kıyılarını renklendiriyor.

Yüzlerce kuş türüne mekan olan Van Gölü Havzası, flamingolar için de önemli konaklama yerlerinin başında geliyor. Her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden göç edip Van Gölü Havzası'nda bir süre konaklayan ve burada yavrularını büyüten flamingolar, kasım ayı sonlarına doğru daha sıcak olan Afrika ülkelerine göç ediyor. Fakat son yıllarda mevsim şartlarının daha ılıman geçmesi ve flamingoların besin ihtiyacını karşılaması nedeniyle bir grup flamingo, Van Gölü Havzasında konaklamaya devam ediyor. Özellikle Gevaş ilçesi Göründü mevkisin de konaklamayı sürdüren flamingolar, Van Gölü kıyılarını kış aylarında da renklendirmeyi sürdürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14'üncü Bölge Müdürlüğü İl Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede koruma, kontrol ve izleme çalışması yapıyor. Her yıl ocak ayında kış ortası kuş sayımı yapan ekipler, kışın konaklamaya devam eden flamingoların sayımını yapıyor. Geçen ocak ayında Gevaş'ın Göründü mevkiisin de yapılan sayımlarda 180 flamingonun bulunduğu tespit edilirken, alanın ava kapalı olduğunu, avcıların bu alanlara girmemelerini vurgulayarak, halka da kuşları rahatsız etmemeleri uyarısında bulunuyor.