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        TIR'da sedyeye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi; 4 gözaltı

        VAN'da polis ekiplerinin, narkotik köpeği 'Thor' ile arama yaptığı TIR'da, sedye içine gizlenmiş 5 kilo 480 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 17:54 Güncelleme: 11.12.2024 - 18:00
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        TIR'da sedyeye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi; 4 gözaltı
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        VAN'da polis ekiplerinin, narkotik köpeği 'Thor' ile arama yaptığı TIR'da, sedye içine gizlenmiş 5 kilo 480 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları TIR'da arama yaptı. Narkotik köpeği Thor'un da kullanıldığı aramada ekipler, TIR'da taşınan sedyenin içine gizlenmiş 5 kilo 480 gram metamfetamin ele geçirdi. Ekipler, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/Uyuşturucu madde nakletmek' suçundan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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