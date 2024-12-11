TIR'da sedyeye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi; 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları TIR'da arama yaptı. Narkotik köpeği Thor'un da kullanıldığı aramada ekipler, TIR'da taşınan sedyenin içine gizlenmiş 5 kilo 480 gram metamfetamin ele geçirdi. Ekipler, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/Uyuşturucu madde nakletmek' suçundan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

VAN'da polis ekiplerinin, narkotik köpeği 'Thor' ile arama yaptığı TIR'da, sedye içine gizlenmiş 5 kilo 480 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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