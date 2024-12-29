Van'da kar nedeniyle 163 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)

BAŞKALE'DEKAR YIĞINLARI KAMYONLARLA TAŞINIYOR

Van'da etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 163 mahalle ve mezra yolunun açılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yağışın en fazla etkili olduğu Başkale ilçe merkezinde de kar temizleme çalışması başlatıldı. İlçe belediyesi tarafından 6 iş makinesi ve 20 personelle yürütülen çalışmalarda belirli noktalara tonlanan kar yığınları, kamyonlarla taşınıyor. Şu ana kadar 80 kamyon kar yağını mesire alanındaki dereye götürülürken, yetkililer ilçedeki karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.