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        Van'da kar nedeniyle 163 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)

        BAŞKALE'DEKAR YIĞINLARI KAMYONLARLA TAŞINIYORVan'da etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 163 mahalle ve mezra yolunun açılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 14:20 Güncelleme: 29.12.2024 - 14:25
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        Van'da kar nedeniyle 163 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)
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        BAŞKALE'DEKAR YIĞINLARI KAMYONLARLA TAŞINIYOR

        Van'da etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 163 mahalle ve mezra yolunun açılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yağışın en fazla etkili olduğu Başkale ilçe merkezinde de kar temizleme çalışması başlatıldı. İlçe belediyesi tarafından 6 iş makinesi ve 20 personelle yürütülen çalışmalarda belirli noktalara tonlanan kar yığınları, kamyonlarla taşınıyor. Şu ana kadar 80 kamyon kar yağını mesire alanındaki dereye götürülürken, yetkililer ilçedeki karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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