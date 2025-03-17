Van'da Ramazan Bayramı öncesi marketlerde denetim

VAN'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi fiyat etiketi ve kasa reyon farkı denetimi yaptı.

Ticaret Bakanlığı tarafından Ramazan ayı öncesi 81 ilde aralıksız devam eden denetimler, bugün de 11 ilde eş zamanlı yapıldı. Bu kapsamda, Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın başkanlığındaki 5 kişiden oluşan ekip, kentteki marketlerde denetimler yaptı. Temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin kontrol edildiği denetimlerde, fiyat etiketi ve kasa reyon farkı olup olmadığı kontrol edildi. Denetimde etiket fiyatı olmayan ve kasa reyon farkı birbirine uymayan iş yerleri hakkında idari para cezasının uygulanacağı belirtildi.