Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        İnci kefali göçü öncesi suyun sıcaklık derecesi ölçüldü

        VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik tür inci kefalinin üremek için tatlı sulara göç yolculuğu, 15 Nisan itibarıyla başlıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 10:26 Güncelleme: 29.03.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnci kefali göçü öncesi suyun sıcaklık derecesi ölçüldü
        ABONE OL

        VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik tür inci kefalinin üremek için tatlı sulara göç yolculuğu, 15 Nisan itibarıyla başlıyor. İnci kefalinin yapacağı göç öncesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de göç güzergahındaki tatlı sularda suyun sıcaklık derecesini ölçtü. İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, 15 bin insanın geçim kaynağı olan inci kefalinin korunması için herkese büyük görevler düştüğünü söyledi.

        Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalinin, korunması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, göç güzergahlarında çalışmalara başladı. Üremek için inci kefalinin tatlı sulara göç yolculuğu, 15 Nisan tarihi itibarıyla başlıyor. Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek derelere akın eden inci kefali, göç sırasında boylarını aşan engelleri adeta uçarcasına aşıyor. Görsel şölen sunan inci kefalinin korunması için de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri göl üzerinde ve karadaki tatlı su kaynaklarında 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

        GÖÇ ÖNCESİ DENETİM

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, inci kefali balığının üreme göçünün gerçekleştirdiği tatlı sularda göç öncesi sıkı denetim yapıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman başkanlığında, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in de bulunduğu 4 kişilik ekip, Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde bulunan Engil Çayı'nda inci kefali göçünün gerçekleşeceği tatlı sularda sıcaklık derecesi ölçümleri yaptı.

        İnci kefalinin üreme göçünün yakın zamanda başladığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, "İnci kefali, Birleşmiş Milletler tarafından koruma altına alınan bir balık türü. Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü ve Erçek Gölü'nde yaşayabilen bir balık türü. Balıkların tuzlu ve sodalı sularından çıkıp tatlı sulara doğru bir göç yolculuğu oluyor. Göç yolculuğunun olması için tatlı sulardaki suyun sıcaklık derecesinin 14 dereceye ulaşması gerekir. Balıklar üremek için tatlı sulara yumurtalarını bırakıp, daha sonra da dönüş yolculuğu yapıyor" dedi.

        'DENETİMLERDE 34 TONU CANLI, 77 TONU DA CANLI OLMAYAN BALIK ELE GEÇİRİLDİ'

        Av yasağının olduğu dönemlerde inci kefalinin kaçak avcıların hedefi haline geldiğini anlatan Şişman, "Van Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak kaçak avcıları engellemek için kolluk kuvvetleriyle birlikte 7/24 denetim yapıyoruz. Bu yıl da göç yolculuğu öncesi Valilikte av yasağı toplantısı yaptık. Sahada görev alan personelimiz de bu konuda eğitim çalışması yapacak. 2024'te ekiplerimizin av yasağı döneminde yaptıkları denetimlerde toplam 185 kişiye 2,5 milyon TL civarında idari para cezası uygulandı. 34 tonu canlı, 77 tonu da canlı olmayan balık ele geçirildi. Canlı olan balıklar doğal yaşam alanlarına bırakıldı, diğer balıklara da el konuldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kaçak avcılığa asla izin vermeyeceğiz. Tüm vatandaşların ve ilgili kişilerin, muhtarlarımızın ve özellikle balıkçılarımızın yasak dönemi boyunca hassas bir şekilde davranması gerekiyor. Yasak döneminde balığı avlamayalım, satmayalım, avlanmasına müsaade etmeyelim. Kaçak avcılık yapanların gördüğünüz kişileri ihbar edelim. Biz de 7/24 denetimler yapacağız ve böyle nadide bir türümüzü korumaya çalışalım. Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ait tesislerde yıllık 2 bin 500 ton alabalık üretimi oldu. Van Gölü ve Erçek Gölü'müzde ise geçen yıl 7 bin 500 ton balık üretimi yapıldı" diye konuştu.

        ‘BALIKLARIN GÖÇÜ İÇİN EN AZ 14 DERECE SU SICAKLIĞI OLMALI’

        Engil Çayı'nda suda sıcaklık derecesi ölçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ise "Yaptığımız ölçümlerde suyun sıcaklık derecesi 11 santigrat derece. Balıkların göçü için en az 14 derece sıcaklığın olması lazım. Genellikle 25 Nisan'dan sonra suyun balıklar için ideal olan 14 santigrat dereceye ulaşmasını bekliyoruz. Bu tarihten sonra da balıkların Van Gölü'nden çıkarak tatlı sulara göçünü bekliyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 7 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 7 bölgede sağanak!
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Şener Şen'e ödül
        Şener Şen'e ödül
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        USAID'in görevleri bakanlığa devredilecek
        USAID'in görevleri bakanlığa devredilecek
        Mourinho'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Mourinho'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Gözlerde "miyokimi" tehlikesi!
        Gözlerde "miyokimi" tehlikesi!
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        En iyi 5 vampir filmi
        En iyi 5 vampir filmi
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Van'da sahipsiz hayvanların toplatılmasıyla ilgili eğitim verildi
        Van'da sahipsiz hayvanların toplatılmasıyla ilgili eğitim verildi
        Van'da 4 yöresel yemek coğrafi tescil belgesi aldı
        Van'da 4 yöresel yemek coğrafi tescil belgesi aldı
        MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Ramazan Bayramı mesajı
        MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Ramazan Bayramı mesajı
        Van'da "Tekstil ve Modada Sıfır Atığa Doğru" temalı etkinlik düzenlendi
        Van'da "Tekstil ve Modada Sıfır Atığa Doğru" temalı etkinlik düzenlendi
        Erciş'te "Yaşlılara Saygı Haftası" etkinliği
        Erciş'te "Yaşlılara Saygı Haftası" etkinliği
        Van'da bayram boyunca toplu ulaşım ücretsiz
        Van'da bayram boyunca toplu ulaşım ücretsiz