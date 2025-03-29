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        Yazın kuruyan şelale akmaya başladı

        VAN'ın Muradiye ilçesinde yazın kuruyan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle birlikte akmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 12:03 Güncelleme: 29.03.2025 - 12:03
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        Yazın kuruyan şelale akmaya başladı
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        VAN'ın Muradiye ilçesinde yazın kuruyan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle birlikte akmaya başladı.

        İlçeye 10 kilometre mesafedeki Muradiye Kanyonu'nda yer alan ve yılda bir ay akan şelale, havaların ısındığı bugünlerde doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Karların erimeye başlamasıyla yeniden akmaya başlayan şelale, kanyonun ortasından dökülen sularıyla güzel görüntü oluşturuyor. Yaklaşık 40 metre yüksekten akan şelale dron ile görüntülendi.

        Doğa fotoğrafçısı Harun Altınkaynak, "Muradiye ilçesinde gizli kalmış Yaşar Kemal Şelalesi tam bir doğa harikası. Yazın kuruyan şelale, karların erimesiyle tekrar akmaya başladı. Tüm doğaseverleri bu güzel şelaleyi görmeye davet ediyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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