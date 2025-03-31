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        Başkale'de 'kar' sürprizi

        VAN'ınBaşkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 11:12 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:15
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        Başkale'de 'kar' sürprizi
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        VAN'ınBaşkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezi beyaza bürünürken, çocuklar kar topu oynayarak vakit geçirdi.

        Başkale ilçesinde hava sıcaklığının sıfır dereceye düşmesi ile kar yağışı etkili oldu. Mart ayının sonunda yağan kar ile ilçe beyaza büründü. 2 bin 400 rakımı ile kentin en yüksek yerleşim birimlerinden biri olan Başkale'de araç üzerleri ile bina çatıları karla kaplandı. Başkaleliler kar şaşkınlığı yaşarken, çocuklar kar topu oynayarak vakit geçirdi.

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