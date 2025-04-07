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        Van Kedi Villası'nda yılın ilk yavruları dünyaya geldi

        VAN'ın önemli değerlerinden, bir gözü mavi, bir gözü kehribar renk olan dünyaca ünlü Van kedilerinin bulunduğu Van Kedi Villası'nda 2025 yılının ilk yavruları dünyaya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 12:37 Güncelleme: 07.04.2025 - 12:45
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        Van Kedi Villası'nda yılın ilk yavruları dünyaya geldi
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        VAN'ın önemli değerlerinden, bir gözü mavi, bir gözü kehribar renk olan dünyaca ünlü Van kedilerinin bulunduğu Van Kedi Villası'nda 2025 yılının ilk yavruları dünyaya geldi. Van Kedi Villası'nda bulunan 11 kedi, 37 yavru dünyaya getirdi.

        Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, koruma altında oldukları Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) yerleşkesinde bulanan Van Kedi Villası’nda özenle bakılıyor. Van kedisinin genetik, morfolojik ve fizyolojik özelliklerini korumak amacıyla, 1992 yılında kurulan Van Kedisi Araştırma Merkezi'nde yoğun ve titiz çalışma yürütülüyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenliğiyle gelen konukları etkiliyor. Orijinal Van kedisi sayısının arttığı merkezde her yıl 3 parti şeklinde gerçekleşen doğumlarla yeni üyeler katılıyor. Kedi Villası'nda özenle bakılan kediler, 2025 yılının ilk yavrularını dünyaya getirdi. Merkezde bulunan 11 Van Kedisi 37 yavru dünyaya getirdi.

        ‘1,5 AY SONRA YAVRULARI ZİYARETE AÇABİLECEĞİZ’

        Van YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, yavru ve anne kedilerin merkezde özel odalarda bakıma alındığını söyledi. Prof. Dr. Kaya, "Van YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi olarak biz senkronize doğum yaptırıyoruz. 2025 ilk yavrularını elde etmeye başladık. Şu anda 11 annemizden 37 yavru elde etmiş bulunuyoruz. Doğumlarımız ekim ayına kadar devam edecek. 3 parti şeklinde doğumlar olacak. Dolayısıyla 2025 yılının ilk yavru kedilerini elde etmeye başladık. En az 1,5 ay yavru kedilerin bulunduğu alan ziyaretçiye kapalı olacak. Çünkü şimdi aşıları olmadığı için enfeksiyon riski var. 1,5 ay sonra yavruları ziyarete açabileceğiz. Van Kedi Villası bayram tatilini çok iyi geçirdi. Hem tatil uzundu hem de gelen ziyaretçi sayısı fazlaydı. Yoğunluğumuz üst düzeydeydi" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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