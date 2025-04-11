Van, Hakkari ve Muş'ta fırtına elektrik direklerini devirdi

VAN, Hakkari ve Muş’ta etkili olan fırtına nedeniyle elektrik direkleri devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün 'turuncu' uyarı yaptığı Van, Hakkari ile Muş'ta fırtına etkili oldu. Saatteki hızı yaklaşık 100 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar, birçok yerleşim yerinde çatıların uçmasına, elektrik direklerinin devrilmesine ve iletkenlerin kopmasına yol açtı. Devrilen direkler ve kopan iletkenler için çalışmalar sürdürülüyor. VEDAŞ yetkilileri de bölge halkını devrilen elektrik direklerdeki iletkenlere temas etmemeleri konusunda uyardı. VEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı noktalarda iletken kopması, direk devrilmesi gibi hasarlar oluşmuştur. Ekiplerimiz, oluşan arızaları gidermek için vardiya usulü 7/24 görev yapmaktadır. Hatlarımızın üzerine devrilen ağaçlar ve çatılar nedeniyle yaşanan kesintileri gidermek için teyakkuz halinde görev yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yere düşen iletken görmesi durumunda temas etmemesini, Alo 186 Çağrı Merkezimize ya da 0538 655 28 28 WhatsApp ihbar hattımıza bilgi vermelerini önemle rica ediyoruz. Olumsuz hava şartları nedeniyle enerjisiz kalan vatandaşlarımıza gösterdikleri anlayış nedeniyle teşekkür ediyoruz. Ekiplerimiz, can ve mal emniyetini önceleyerek enerji arzını normale çevirmek için merkez ve kırsal bölgelerde özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.