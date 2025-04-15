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        Van'da kar yağışı (2)

        BAŞKALE'DE13 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPANDIVan'ın Başkale ilçesinde dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışında 13 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 10:45 Güncelleme: 15.04.2025 - 10:50
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        Van'da kar yağışı (2)
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        BAŞKALE'DE13 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPANDI

        Van'ın Başkale ilçesinde dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışında 13 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının şehir merkezinde 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise 30 metreyi geçtiği, araçların karla kaplandığı ilçede, Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Güne karla uyanan esnaf, belediye ekiplerine yardımcı olmak için iş yerlerinin önlerini temizledi. Bazı ağaçların da kar nedeniyle dalları kırılıp zarar gördü. Nisan ayında etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Van-Başkale kara yolundaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi mevkisinde sürücüler, zor anlar yaşadı. Kardan kayan bazı araçlar yolda kaldı kaldı. Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla yolda ulaşım tekrar sağlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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