Hırsızlık suçundan aranan 8 kişi, JASAT operasyonuyla yakalandı
VAN'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalarla 'Hırsızlık' suçundan aranan 8 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.
VAN'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalarla 'Hırsızlık' suçundan aranan 8 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, haklarında 'Hırsızlık' suçundan arama kararı bulunan 8 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalarla şüphelilerin adresleri belirlendi. İpekyolu ilçesinde adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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