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        Hırsızlık suçundan aranan 8 kişi, JASAT operasyonuyla yakalandı

        VAN'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalarla 'Hırsızlık' suçundan aranan 8 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 10:40 Güncelleme: 11.05.2025 - 10:45
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        Hırsızlık suçundan aranan 8 kişi, JASAT operasyonuyla yakalandı
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        VAN'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalarla 'Hırsızlık' suçundan aranan 8 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, haklarında 'Hırsızlık' suçundan arama kararı bulunan 8 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalarla şüphelilerin adresleri belirlendi. İpekyolu ilçesinde adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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