Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Kızı dağa kaçırılan anne: Fesih kararından sonra umudumuz daha da arttı

        VAN'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızı Şeriman için evlat eylemlerine katılan Nazlı Sancar, "PKK'nın fesih kararı ve sonrasında da silahları bırakmaları ve dağdaki çocuklarımızın geri gelmesi konusunda umutluyuz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 12:59 Güncelleme: 12.05.2025 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızı dağa kaçırılan anne: Fesih kararından sonra umudumuz daha da arttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        VAN'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızı Şeriman için evlat eylemlerine katılan Nazlı Sancar, "PKK'nın fesih kararı ve sonrasında da silahları bırakmaları ve dağdaki çocuklarımızın geri gelmesi konusunda umutluyuz. Bu açıklamadan sonra bizim umudumuz daha da arttı" dedi.

        Dağa kaçırılan çocukları için 2 hafta arayla DEM Parti il binası önüne yürüyerek bir araya gelen ailelerden Nazlı Sancar, PKK'nın fesih kararına ilişkin konuştu. 14 yıl önce dağa kaçırılan kızı Şerima için eylemlere katılan Nazlı Sancar, "PKK'nın fesih kararı ve sonrasında da silahları bırakmaları ve dağdaki çocuklarımızın geri gelmesi konusunda umutluyuz. Bu açıklamadan sonra bizim umudumuz daha da arttı. Çok sevinçliyiz. Bu sürede verdikleri katkılardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyoruz. Sonsuza kadar biz de onların yanındayız. Yıllardır çocuklarımız için mücadele veriyoruz. PKK'nın bu açıklaması sonrası Allah'ın izniyle çocuklarımıza kavuşacağız. Sürecin iyi gitmesi, yüreği dağılan acılı annelerin dualarıdır. Bu dualar kabul oldu" dedi.

        'ARTIK HİÇBİR ANNE AĞLAMASIN'

        Nazlı Sancar, "Anne ve babaların evlatlarına kavuşması için hep dua ediyorduk. Artık şehit gelmesini istemiyoruz, asker ve polislerimiz şehit olmasın ve anneler ağlamasın. Yeter (edi bese) diyoruz. Van'da da İl Emniyet Müdürlüğü Teşkilatı bize çok sahip çıktı, onlara da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'ın izni ve devletimizin gücüyle hepimiz çocuklarımıza kavuşacağız. Kızım Şerima, beni duyuyorsan, görüyorsan gel, devlet güçlerine teslim ol. Yıllardır senin için gözyaşı döküyorum. Acıların tarifi yoktur. Allah rızası için bütün çocuklar dağdan insin artık hiçbir anne ağlamasın. Türk, Kürt, Çerkez, Laz hepsi de aynı. Annelerin acısı da aynıdır" diye konuştu.

        'ÇOCUKLARIMIZIN CEZAEVİNE GİRMESİNİ İSTEMİYORUZ'

        Nazlı Sancar, "8-13 yaşlarındaki çocukları dağa götürdüler. Onları okutmak, avukat, doktor, savcı yapmak için götürmediler. Savaş için götürdüler. Bu çocukların hiçbirinin eline kelepçe vurulmadan ailelerine teslim edilmesini istiyoruz. Çocuklarımızı koklayacağız, kucaklayacağız. Bize anne diyecekler. O bizim için bir dünyadır. Çocuklarımızın cezaevine girmelerini istemiyoruz. Zaten yıllardır bu acıyı çekiyoruz. 14 yıldır bir anne olarak evlat acısı çekiyorum. Yarın öbür gün benim Şerimam gelip cezaevine girse yine acı çekeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere bütün devlet güçlerimize sesleniyorum. Çocuklarımız geldiği zaman bu acıyı bize yaşatmasınlar, çocuklarımızı bize geri versinler" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        İstanbul bu hafta güneşlenecek
        İstanbul bu hafta güneşlenecek
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?

        Benzer Haberler

        AK Parti Gürpınar Kadın Kolları Başkanı Ilıkan, güvenlik korucusu anneleri...
        AK Parti Gürpınar Kadın Kolları Başkanı Ilıkan, güvenlik korucusu anneleri...
        Van'da yasa dışı bahis operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
        Van'da yasa dışı bahis operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
        İnci kefalinin Deliçay'daki zorlu göçünü yüzlerce kişi izledi
        İnci kefalinin Deliçay'daki zorlu göçünü yüzlerce kişi izledi
        Çaldıran Kaymakamı Bakan esnaf ziyareti yaptı
        Çaldıran Kaymakamı Bakan esnaf ziyareti yaptı
        Van'da farklı suçlardan aranan 105 şüpheli yakalandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 105 şüpheli yakalandı
        Van'da kaçak inci kefali avlayan 15 kişiye 216 bin 905 lira ceza verildi
        Van'da kaçak inci kefali avlayan 15 kişiye 216 bin 905 lira ceza verildi