Kızı dağa kaçırılan anne: Fesih kararından sonra umudumuz daha da arttı

VAN'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızı Şeriman için evlat eylemlerine katılan Nazlı Sancar, "PKK'nın fesih kararı ve sonrasında da silahları bırakmaları ve dağdaki çocuklarımızın geri gelmesi konusunda umutluyuz. Bu açıklamadan sonra bizim umudumuz daha da arttı" dedi.

Dağa kaçırılan çocukları için 2 hafta arayla DEM Parti il binası önüne yürüyerek bir araya gelen ailelerden Nazlı Sancar, PKK'nın fesih kararına ilişkin konuştu. 14 yıl önce dağa kaçırılan kızı Şerima için eylemlere katılan Nazlı Sancar, "PKK'nın fesih kararı ve sonrasında da silahları bırakmaları ve dağdaki çocuklarımızın geri gelmesi konusunda umutluyuz. Bu açıklamadan sonra bizim umudumuz daha da arttı. Çok sevinçliyiz. Bu sürede verdikleri katkılardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyoruz. Sonsuza kadar biz de onların yanındayız. Yıllardır çocuklarımız için mücadele veriyoruz. PKK'nın bu açıklaması sonrası Allah'ın izniyle çocuklarımıza kavuşacağız. Sürecin iyi gitmesi, yüreği dağılan acılı annelerin dualarıdır. Bu dualar kabul oldu" dedi.