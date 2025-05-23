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        2'nci Lig Play-Off yarı final maçında Vanspor, Çimentaş Elazığ Spor'u 4-1 yendi

        STAD:Atatürk Şehir StadyumuHAKEMLAR: Çağdaş Altay, Selim Şenöz, Arif Dilmeç, Tolga AkbabaVANSPOR FK: Abdulsamet Damlu, Harun Kavaklıdere (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 00:54 Güncelleme: 23.05.2025 - 01:00
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        2'nci Lig Play-Off yarı final maçında Vanspor, Çimentaş Elazığ Spor'u 4-1 yendi
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        STAD:Atatürk Şehir Stadyumu

        HAKEMLAR: Çağdaş Altay, Selim Şenöz, Arif Dilmeç, Tolga Akbaba

        VANSPOR FK: Abdulsamet Damlu, Harun Kavaklıdere (Dk. 80 Hasan Bilal), Emre Batuhan Adıgüzel, Okan Eken, Mert Örnek (Dk. 89 Ahmet Eren), Eyüp Akcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Özkan Yiğiter, Bekir Can Kara (Dk. 80 Serkan Odabaşoğlu), Sabahattin Destici, Burak Kavlak

        ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR: Mummer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, (Dk. 89 Hasan Ekici), Ercan Coşkun, Kerim Frei, Yusuf Mert Tunç, Maksut Taşkıran, Yağızcan Erdem (Dk. 89 Mehmet Ablay), Alpay Koldaş, Mikail Koçak, Berşan Yavuzay, Fuat Bauk

        GOLLER: Bekir Can Kara( Dk.25), Harun Kavaklıdere (Dk. 44), Özcan Yiğiten (Dk.48), Okan Eken (Dk.64 penaltı) (Vanspor), Maksut Taşkıran (DK.70) (Çimentaş Elazığspor)

        SARI KARTLAR: E. Seçgin (Van Spor- yedek kulübesinde), Muhammet Ömer Çakı (Çimentaş Elazığspor)

        KIRMIZI KART: Berşan Yavuzay (Dk.87 Çimentaş Elazığspor)

        Vanspor Futbol Kulübü, TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off yarı final maçında evinde ağırladığı Çimentaş Elazığ Spor'u 4-1 yenerek rövanş öncesinde büyük bir avantaj sağladı. Kırmızı-siyahlı ekip, maçın başlamasıyla birlikte rakip takıma karşı üstünlük sağladı. Ev sahibi takım, 25. dakikada Bekir Can Kara'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Dakikalar ilerledikçe Vanspor'un baskısı ve atakları arttı. 44. dakikada Harun Kavaklıdere'nin kaydettiği golle Vanspor ilk yarı 2-0 önde kapattı.

        İkinci yarıda rakip takıma karşı daha baskılı oynayan ev sahibi Van Spor, 48. dakikada Özcan Yiğiter'in golüyle farkı 3’e çıkardı. Van Spor'un son golünü ise 64’üncü dakikada penaltıdan Okan Eken kaydetti. Rakip takımın tek golü ise 70. dakikada Maksut Taşkıran'dan geldi. Maç, 4-1 Van Spor'un üstünlüğüyle sona erdi.

        Maçın ardından sporcular ve yöneticiler, saha içinde galibiyeti kutlarken, takımlarını yalnız bırakmayan binlerce taraftar, kent merkezinde araçlarla korna çalıp galibiyeti kutladı. Halayların çekildiği kutlamalar, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Bu galibiyetle Vanspor, play-off rövanş maçı öncesinde büyük bir avantaj elde etti. Kırmızı-beyazlı ekip, rövanş maçında da iyi bir performans sergileyerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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