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        Bakan Tekin: Eğitim, birinci sırada (2)

        BAKANFESTİVALE KATILDIMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erciş ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali'nin yapıldığı alanı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 16:28 Güncelleme: 31.05.2025 - 16:30
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        Bakan Tekin: Eğitim, birinci sırada (2)
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        BAKANFESTİVALE KATILDI

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erciş ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali'nin yapıldığı alanı ziyaret etti. Bakan Tekin, burada Ulupamir Yöresel Dans Topluluğu'nun dans gösterisini izledi. Tekin ve beraberindekiler, balık göçünün izlendiği noktada bir süre balık göçünü izledikten sonra da ilçeden ayrıldı.

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