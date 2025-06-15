İsrail'in saldırısı sonrası saatler süren yolculuğun ardından yurdu döndü

İRAN'ın başkenti Tahran'a oyuncak fuarı için giden Türkiye Oyuncakçılar Derneği (OYDER) Genel Başkanı Raşit Akar, İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle 11 saat süren otobüs yolculuğunun ardından önce Urumiye'ye buradan da sınıra ulaştığını söyledi. Vatan topraklarına döndüğü için mutlu olduğunu anlatan Akar, "Tahran'da kalan vatandaşlarımız ve arkadaşlarım var. Onlarla görüşüyoruz ama onlar için de endişe ediyoruz." dedi.

Tahran'da düzenlenen oyuncak fuarı için 11 Haziran'da İstanbul'dan yola çıkan OYDER Genel Başkanı Raşit Akar’ın gittiği günün gecesinde İsrail, İran'a saldırdı. Türkiye'ye dönmek için harekete geçen Akar, uçak seferlerinin iptal edilmesinden dolayı büyük sıkıntılar yaşadı. Tahran'dan 11 saat süren otobüs yolculuğunun ardından Urumiye'ye, buradan da Hakkari'nin Esendere Sınır Kapısı’na ulaşan Raşit Akar, ülkeye döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Oyuncak fuarı için İran'ın Tahran kentine gittiğini belirten Raşit Akar, "Fakat gittiğimin ikinci günü gece saatlerinde saldırılar başladı. İlk gece ben saldırıları pek fazla duymadım ama tercümanlar bana durumu anlattı. Saldırıların tercümanların evlerine çok yakın olduğunu ve çok korktuklarını söylediler. O kaos içerisinde Türkiye'ye nasıl dönebiliriz diye baktık. Çünkü tüm uçuşlar iptal edilmişti. Ne kadar da süreceği belli olmadığı için ailem ve dostlarım da benim için endişelenince, Türkiye'ye dönme yolunda harekete geçtim. O sırada dönmek için araç bulmak çok zordu. Oradaki dostlarım da bir çözüm üreterek, beni Tahran'dan Urumiye'ye giden bir otobüse bindirdiler. Otobüse bindiğim anda bile oradaki saldırılar çok daha yoğunlaşmıştı. Çıplak gözle görebiliyorduk. Oradaki halk da durumdan rahatsızdı. İsrail'in bu tutumu, bu saldırganlığı insanlar üzerinde gerçekten çok olumsuz bir baskı yarattı. İnsanlar artık İsrail devletine nefretle bakmaya başladı. Çünkü bütün bölgeyi etkileyen bu durum gerçekten insanları çok rahatsız etti" diye konuştu.