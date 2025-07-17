Van'da, deniz polisi boğulma vakalarına karşı uyardı

VAN Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarına müdahale etmenin yanı sıra devriye faaliyetlerini de sürdürerek vatandaşları uyarıyor. Geçen yıl 24 kişinin boğulduğu kentte, özellikle ailelerin bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini belirten Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’nde görevli Bürolar Amiri Başkomiser Mustafa Ali Adak, boğulma vakalarını önlenmesi için yüzme alan olarak belirlenen alanların dışına kesinlikle çıkılmaması gerektiğini söyledi.

Van Gölü, özellikle yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktası. Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte serinlemek isteyen çok sayıda vatandaş, özellikle hafta sonları göle akın ediyor. Fakat geçtiğimiz yıl yaşanan boğulma vakaları da büyük üzüntü yaratmıştı. Geçtiğimiz yıl 24 kişinin yaşamını yitirdiği kentte, Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz polisleri de göl çevresinde devriye gezerek hem denetim yapıyor hem de vatandaşları uyarıyor. Yüzmenin yasak olduğu noktalarda yüzen vatandaşlar, yapılan anonslarla ekipler tarafından uyarılıyor. Sorumluluk sahaları olan Van, Hakkari, Ağrı ve Iğdır illerinde de görev yapan ekipler, ihtiyaç halinde 81 ilde deprem ve sel gibi doğal afetlerde arama kurtarma görevine gidiyor.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’nde görevli Bürolar Amiri Başkomiser Mustafa Ali Adak, şube bünyesinde 18 personelin görev yaptığını, 6 deniz aracı, 3 kara aracı ve sualtı görüntüleme robotu gibi teknik cihazların, gittikleri görevlerde etkin bir şekilde kullanıldığını söyledi. Adak, "Geçtiğimiz yıl içerisinde personelimiz tarafından boğulma olaylarında 12 ceset çıkarılmış, 3 vatandaşımız canlı kurtarılmıştır. Deniz araçlarımız ile toplamda 830 saat seyir süresince yapılan denetimlerde 5 tekneye idari işlem yapılmış, 4 tanesi seyirden menedilmiştir. Özellikle yaz ayları da artan boğulma vakalarına karşı vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için önleyici faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Plaj ve sahillerde broşür dağıtımı, uyarı anonsları ve okullarda yapılan bilgilendirme faaliyetleri bunların bazılarıdır" dedi.

AİLELER TEK BAŞINA YÜZMEYE GÖNDERMESİN

Boğulma vakalarının önlenmesinde ailelere büyük görev düştüğünü de belirten Adak, "Boğulma vakalarının önlenmesi için yüzme alanı olarak belirlenen alanların dışında kesinlikle suya girilmemelidir. Rüzgar, dalga ve akıntı gibi boğulmaların en büyük sebepleri olan durumlarda suya girilmemelidir. Ailelerin çocuklarını yalnız başlarına yüzmeye göndermeleri de şimdiye kadar yaşanan çocuk boğulma vakalarında en çok karşılaştığımız durumlardan bir tanesidir" dedi.