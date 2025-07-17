Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da, deniz polisi boğulma vakalarına karşı uyardı

        VAN Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarına müdahale etmenin yanı sıra devriye faaliyetlerini de sürdürerek vatandaşları uyarıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:00 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da, deniz polisi boğulma vakalarına karşı uyardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        VAN Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarına müdahale etmenin yanı sıra devriye faaliyetlerini de sürdürerek vatandaşları uyarıyor. Geçen yıl 24 kişinin boğulduğu kentte, özellikle ailelerin bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini belirten Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’nde görevli Bürolar Amiri Başkomiser Mustafa Ali Adak, boğulma vakalarını önlenmesi için yüzme alan olarak belirlenen alanların dışına kesinlikle çıkılmaması gerektiğini söyledi.

        Van Gölü, özellikle yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktası. Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte serinlemek isteyen çok sayıda vatandaş, özellikle hafta sonları göle akın ediyor. Fakat geçtiğimiz yıl yaşanan boğulma vakaları da büyük üzüntü yaratmıştı. Geçtiğimiz yıl 24 kişinin yaşamını yitirdiği kentte, Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz polisleri de göl çevresinde devriye gezerek hem denetim yapıyor hem de vatandaşları uyarıyor. Yüzmenin yasak olduğu noktalarda yüzen vatandaşlar, yapılan anonslarla ekipler tarafından uyarılıyor. Sorumluluk sahaları olan Van, Hakkari, Ağrı ve Iğdır illerinde de görev yapan ekipler, ihtiyaç halinde 81 ilde deprem ve sel gibi doğal afetlerde arama kurtarma görevine gidiyor.

        Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’nde görevli Bürolar Amiri Başkomiser Mustafa Ali Adak, şube bünyesinde 18 personelin görev yaptığını, 6 deniz aracı, 3 kara aracı ve sualtı görüntüleme robotu gibi teknik cihazların, gittikleri görevlerde etkin bir şekilde kullanıldığını söyledi. Adak, "Geçtiğimiz yıl içerisinde personelimiz tarafından boğulma olaylarında 12 ceset çıkarılmış, 3 vatandaşımız canlı kurtarılmıştır. Deniz araçlarımız ile toplamda 830 saat seyir süresince yapılan denetimlerde 5 tekneye idari işlem yapılmış, 4 tanesi seyirden menedilmiştir. Özellikle yaz ayları da artan boğulma vakalarına karşı vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için önleyici faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Plaj ve sahillerde broşür dağıtımı, uyarı anonsları ve okullarda yapılan bilgilendirme faaliyetleri bunların bazılarıdır" dedi.

        AİLELER TEK BAŞINA YÜZMEYE GÖNDERMESİN

        Boğulma vakalarının önlenmesinde ailelere büyük görev düştüğünü de belirten Adak, "Boğulma vakalarının önlenmesi için yüzme alanı olarak belirlenen alanların dışında kesinlikle suya girilmemelidir. Rüzgar, dalga ve akıntı gibi boğulmaların en büyük sebepleri olan durumlarda suya girilmemelidir. Ailelerin çocuklarını yalnız başlarına yüzmeye göndermeleri de şimdiye kadar yaşanan çocuk boğulma vakalarında en çok karşılaştığımız durumlardan bir tanesidir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”
        Şarköy yangınından geriye kalan...
        Şarköy yangınından geriye kalan...
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        "İsrail Suriye'nin istikrarını hedef alıyor"
        "İsrail Suriye'nin istikrarını hedef alıyor"
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan müjdesi!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

        Benzer Haberler

        "Van Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle sürüyor
        "Van Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle sürüyor
        Şarkıcı Sinan Akçıl, Van Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı
        Şarkıcı Sinan Akçıl, Van Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı
        Ressam Melis Doğan, Van'da çocukları sanatla buluşturdu
        Ressam Melis Doğan, Van'da çocukları sanatla buluşturdu
        "Adil-i Mutlak" hat eserleri Van'da sanatseverlerle buluştu
        "Adil-i Mutlak" hat eserleri Van'da sanatseverlerle buluştu
        "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında etkinlikler düzenlendi
        "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında etkinlikler düzenlendi
        İnci kefali av yasağının sona ermesini havai fişek ve halaylarla kutladılar
        İnci kefali av yasağının sona ermesini havai fişek ve halaylarla kutladılar