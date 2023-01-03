Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Şengöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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VAN (AA) - Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Salih Şengöz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Şengöz, AA Van Bölge Müdürü Cemal Aşan'dan bilgi aldı.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Mazlumun ahı" ile Özkan Bilgin'in "Görev tamam", yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Beslenme saati" başlıklı fotoğraflarını seçen Şengöz, spor kategorisinde ise Hakan Burak Altunöz'ün "Sevinç dalgası" ve Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğraflarına oy verdi.



Şengöz, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, AA çalışanlarını tebrik etti.

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