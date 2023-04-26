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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van depreminde yıkılan kerpiç evlerin yerine yapılan köy evlerinde güvenle oturuyorlar

AA

Van depreminde yıkılan kerpiç evlerin yerine yapılan köy evlerinde güvenle oturuyorlar

VAN (AA) - MESUT VAROL - Van'da, 12 yıl önce meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkımın fazla olduğu kırsal mahallelerde TOKİ tarafından inşa edilen tek katlı köy evleri oturanlara güven veriyor.

Kentte 2011'de yaşanan ve 644 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerde, şehir merkezi ve ilçelerin yanı sıra kanunla mahalle statüsü kazanan köylerde de yıkım yaşandı.

Büyük bölümü kerpiç ya da depreme dayanıksız olan yapıların yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan projeler kapsamında TOKİ tarafından zemini sağlam olan alanlara 8 bin 500 tek katlı köy evi inşa edildi.

Depremden bir yıl sonra sarsıntılara dayanıklı yatay mimariyle inşa edilen 3+1 evlerine yerleşen mahalle sakinleri, yıllardır yeni evlerinde güven içinde yaşamlarını sürdürüyor.

- "Evlerimizden çok memnunuz"

Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi Muhtarı Tevfik Uçar, AA muhabirine, depremde mahallelerindeki birçok yapının ağır hasar gördüğünü söyledi.

Depremin üzerinden geçen 12 yıllık süreçte kentteki yaraların sarıldığını belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Mahallemizde evlerin büyük kısmı ağır hasar aldı, çoğu yıkıldı. Hepsi tek katlı kerpiç evlerdi. Depremin hemen ardından devletimiz bu işe el attı. Bizim bulunduğumuz bölgede 30 konut yapıldı. Çok sağlam yapılar inşa edildi. Vatandaşlarımız mağdur edilmedi. Kısa sürede vatandaşlar evlerine taşındı. Tek katlı evlerimiz depreme çok dayanıklı."

Mahalleli Bülent Uçar da "Yaralarımız bir yılda sarıldı. Uzun süredir bu konutlarda yaşıyoruz. Evlerimizden çok memnunuz. Güven içinde kalıyoruz. Sağlam olduğu için korkmuyoruz, rahat uyuyabiliyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde de benzerleri yapılıyor. Oradakiler de evlerine geçtiklerinde çok mutlu olacaklar. Sadece sabırlı olsunlar." diye konuştu.

İpekyolu ilçesi Karpuzalan Mahallesi Muhtarı Orhan Tektaş, "Depremde inşa edilen evlerimiz tek katlı ve müstakil. Çok sağlam yapılmış. Yıllardır oturuyoruz ve bir sıkıntı yaşamadık. Evlerimizden çok memnunuz." dedi.

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