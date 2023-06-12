Van'da kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

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VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı sigara, telefon ve akaryakıt ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5-11 Haziran'da gerçekleştirilen 9 operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 bin 350 litre akaryakıt, 4 bin 215 paket sigara, 43 elektronik sigara, 101 telefon, 145 puro ve 5 sahte pasaport ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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