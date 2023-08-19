Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da "11. Van Denizi Su Sporları Festivali" düzenlendi

        Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen "Van Denizi Su Sporları Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da "11. Van Denizi Su Sporları Festivali" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN (AA) - Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen "Van Denizi Su Sporları Festivali" başladı.

        Edremit Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezinde gerçekleştirilen festival, sporcuların su altında Türk bayrağını açtığı gösteriyle başladı.

        Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, programda, Van Gölü'nün, Türkiye'nin en önemli varlıklarından biri olduğunu söyledi.

        Van Gölü'nü korumak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Balcı, "Belediyemizin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla yürüttüğü dip çamuru temizliği devam ediyor. Bu temizlik çalışması için yaklaşık 100 milyon lira harcadık ve daha da devam edecek. Üç ilçede arıtma tesisi inşaatı devam ediyor ve 3 tane daha yapacağız. Bu anlamlı festivali düzenleyenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

        Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da etkinliğin çok renkli görüntülere sahne olduğunu söyledi.

        Yoğun bir katılımla etkinliğin devam ettiğini belirten Say, şunları kaydetti:

        "Festivalde 500'e yakın sporcumuz yarışacak. Çeşitli ödüller olacak. Spor kardeşliktir, bir araya gelmek ve kültürlerin buluşmadır. Bölgeden binlerce vatandaşımız hafta sonu burada misafirimiz. Edremit'i son yıllarda sporuyla, turizmiyle, kültür ve sanatıyla öne çıkardık. Van Gölü'nün son zamanlarda kirliliğine dikkati çekmek istiyoruz. Dip çamuru temizleme çalışmaları devam ediyor. Binlerce yıldır maviliğiyle insanları kendine hayran bırakan Van Gölü'nü sonraki kuşaklara temiz bir şekilde teslim edeceğiz. Bu da bizim görevimiz."

        AK Parti İl Başkanı Emre Güray da bölgenin artık terörle değil sporla ve festivallerle anılmaya başlamasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

        Festivalde flyboard gösterisi yapıldı, plaj futbolu, plaj voleybolu müsabaları, yelken, kano, kürek, dragon, açık su yüzme, bisiklet, parasailing, banana, trambolin ve su kayağı yarışları gerçekleştirildi.

        Yoğun ilgi gösterilen festival yarın da devam edecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Kuduz paniği! Hastaneden kaçtı...
        Kuduz paniği! Hastaneden kaçtı...
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Evinde öldürüp, 6 kişiyi yaralamışlardı! Cinayet perdesi aralandı!
        Evinde öldürüp, 6 kişiyi yaralamışlardı! Cinayet perdesi aralandı!
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        İngiliz turist baraj gölünde göz göre göre öldü!
        İngiliz turist baraj gölünde göz göre göre öldü!
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        Afrika sıcakları yüzünden o hastalıklar arttı!
        Afrika sıcakları yüzünden o hastalıklar arttı!
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'
        8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?
        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?
        Fenerbahçe'den dev hamle!
        Fenerbahçe'den dev hamle!
        Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat
        Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat
        Sahte sigortaya dikkat!
        Sahte sigortaya dikkat!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Van'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralan...
        Van'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralan...
        Kalecik Aile Destek Merkezinde yıl sonu sergisi düzenlendi
        Kalecik Aile Destek Merkezinde yıl sonu sergisi düzenlendi
        Tatillerini Van'a geçiren İranlı turistler ekonomik hareketliliği artırıyor
        Tatillerini Van'a geçiren İranlı turistler ekonomik hareketliliği artırıyor
        Van 800 yataklı yeni hastaneyle bölgenin "sağlık üssü" olacak
        Van 800 yataklı yeni hastaneyle bölgenin "sağlık üssü" olacak
        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2 gün yasaklandı
        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2 gün yasaklandı
        Van'da deniz polisi boğulma vakalarının önlenmesine yönelik çalışmalarını s...
        Van'da deniz polisi boğulma vakalarının önlenmesine yönelik çalışmalarını s...