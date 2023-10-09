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        Van'da 2 bin 100 litre akaryakıt ele geçirildi

        Van'ın Gürpınar ilçesinde gümrük kaçağı 2 bin 100 litre akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 11:38 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:38
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        Van'da 2 bin 100 litre akaryakıt ele geçirildi
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        Van'ın Gürpınar ilçesinde gümrük kaçağı 2 bin 100 litre akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Edremit ve Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak akaryakıt satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 2 bin 100 litre motorin, 76 bidon, 5 huni, 3 çekme hortumu, 2 dinamo ve 2 takviye kablosu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan R.G ve M.G, hakkında adli işlem başlatıldı.

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