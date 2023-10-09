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        Van'da okulun duvarına konan yüzlerce bal arısı görevlilerce toplandı

        Van'ın İpekyolu ilçesinde bir okulun duvarına konan yüzlerce arıyı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile kentte arıcılık yapan "Arı Adam" lakaplı Abdulvahap Semo topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 14:31 Güncelleme: 09.10.2023 - 14:59
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        Van'da okulun duvarına konan yüzlerce bal arısı görevlilerce toplandı
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde bir okulun duvarına konan yüzlerce arıyı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile kentte arıcılık yapan "Arı Adam" lakaplı Abdulvahap Semo topladı.

        Bir kovandan uzaklaştıkları tahmin edilen arı kolonisi, Halilağa Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Özel Eğitim İlk ve Ortaokulu'nun duvarına kondu.

        Çok sayıda arının etrafta uçuştuğunu fark eden okul idarecileri, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirdi.

        Bunun üzerine okula giden görevliler ve "Arı Adam" lakaplı Semo, arıların bölgeden uzaklaştırılması için çalışma başlattı.

        Arıcılık kıyafetlerini giyen Semo, duvardaki arıları bal peteği yardımıyla arıcı maskesine doldurarak bölgeden uzaklaştırdı.

        Daha sonra yanında getirdiği balı öğrencilere ikram eden Semo, AA muhabirine, kovandan kaçan arıların vatandaşları endişelendirdiğini söyledi.

        Arıları okul duvarından aldığını belirten Semo, "Okul bahçesinde arıların olduğu haberi bize ulaştı. Arıları öğrencilere zarar vermeden güvenli bir şekilde topladım. Arı sokmaları çok riskli. Alerjisi olanlarda ölümle sonuçlanabiliyor. Okulun bahçesinde çok sayıda arı vardı. Arıları bal peteği ve arıcı maskesi yardımıyla topladık. Bir sorun yaşanmadı." diye konuştu.

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