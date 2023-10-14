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        Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı

        Van'ın Başkale ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 22:18 Güncelleme: 14.10.2023 - 22:19
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        Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı
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        Van'ın Başkale ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

        İlçenin Sallıdere Mahallesi yakınlarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 25 ABT 206 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak devrildi.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Kazada yaralanan 20 kişi, ambulanslarla Van ve Başkale'deki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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