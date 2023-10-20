Van'da kaçakçılık operasyonlarında cinsel içerikli ürün ve sigara ele geçirildi Van'ın İpekyolu ve Başkale ilçelerinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında cinsel içerikli ürün ve sigara ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ve Başkale ilçelerinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında cinsel içerikli ürün ve sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İpekyolu ve Başkale ilçelerinde tespit edilen 8 adres ve bir araçta arama yapan ekipler, 8 bin 676 cinsel içerikli ürün, 1179 paket sigara, 10 bin bandrolsüz makaron, 87 puro, 25 elektronik sigara ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.