Van'da 54 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın Tuşba ilçesinde 54 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli tutuklandı.
Van'ın Tuşba ilçesinde 54 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede çok sayıda göçmenin barındırıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyonda, 3'ü kadın, 5'i çocuk 54 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenleri sevk ederek barınma yeri sağladığı tespit edilen Ö.K. (41), tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.