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        Van'da tedavisi tamamlanan kızıl akbaba doğal yaşam alanına salındı

        Van'da yaralı ve bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl akbaba, tedavisinin ardından doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 15:31 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:31
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        Van'da tedavisi tamamlanan kızıl akbaba doğal yaşam alanına salındı
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        Van'da yaralı ve bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl akbaba, tedavisinin ardından doğaya salındı.

        Bahçesaray ilçesi kırsalında vatandaşlarca bulunan ve görevliler tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen kızıl akbabanın tedavisi tamamlandı.

        Sağlığına kavuşan ve rehabilitasyon sürecini tamamlayan kızıl akbaba, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Lokman Aslan ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Merkezin Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü havzasında yaralı bulunan tüm yaban hayvanlarının bakımını yaptıklarını ve yaralı olanları tedavi ettiklerini söyledi.

        Merkezin ayrıca ekolojik dengenin bozulmaması için de çalışma yürüttüğünü belirten Aslan, "Son olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü İl Şubesi ekipleri tarafından getirilen kızıl akbabanın 3 aylık tedavi süreci tamamlandı. Doğal ortamına salmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü Van Şubesi ekipleri ile araziye geldik. Daha önce bu şekilde 2 sakallı, 2 kara, 3 kızıl, 3 de beyaz akbabayı tedavi ederek doğaya kazandırdık. Son salınan akbaba rehabilite ve tedavi sürecini en hızlı tamamlayan akbaba oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

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