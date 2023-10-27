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        Çatak'ta uçurtma şenliği düzenlendi

        Van'ın Çatak ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 19:18 Güncelleme: 27.10.2023 - 19:18
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        Çatak'ta uçurtma şenliği düzenlendi
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        Van'ın Çatak ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

        İlçe stadında düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Sercan Sakarya, şenliğin ilgi gördüğünü söyledi.

        Sakarya, "Cumhuriyetimizin 100. yılında geleceğin umudu kültürlü çocukların doğanın, gökyüzünün tüm güzellikleri eşliğinde, renkli ve desenli uçurtmaları uçurarak çok eğlenceli vakit geçirdiler. Çocuklarımız gönüllerince eğlendi. Biz de onların mutluluğuna ortak olduk. Şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Şenliğe, Belediye Başkan Vekili Cihan Yalçın, İlçe Jandarma Komutan Yarbay Gülali Çendik, İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntop, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Seyhan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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