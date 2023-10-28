İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Van, Muş ve Bitlis'te protesto edildi Van, Muş ve Bitlis'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yoğunlaşması protesto edildi.

Van, Muş ve Bitlis'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yoğunlaşması protesto edildi.

Van'da Sivil Dayanışma İnisiyatifi'nin çağrısı üzerine Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen grup, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları kınadı.

Gruptakiler, Filistin bayrağının yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki içeren pankartlar taşıdı.

Gazze'ye saldırıların durdurulması için uluslararası toplumdan acil önlemler almasını talep eden gruptakiler, ayrıca uluslararası toplumun bu saldırılara sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Gazze'de hayatını kaybedenler için dua eden kalabalık, daha sonra dağıldı.

- Muş

Muş'ta Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in artan saldırılarını protesto etti.

Türk ve Filistin bayraklarıyla meydana gelen kent sakinleri, slogan attı, İsrail'e tepki gösterdi.

Alaadinbey Camisi İmam Hatibi Mahsun Eminoğlu'nun dua etmesinin ardından Fetih Süresi okundu.

Memur Sen Muş İl Başkanı Mahir Barışan, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Hüznümüz, acımız, öfkemiz çok büyük. Fakat baktığımızda Filistinli kardeşlerimizin bu direnişi, hepimizi kıyama kaldırmış. Biz gecenin bu vaktinde burada yüreğimizle, vicdanımızla, sesimizle, duamızla onların yanında olduğumuzu ifade etmek için bir aradayız. Çocuklar, kadınlar ölüyor ve medeni denilen Avrupa, maalesef bu soykırımın yaşanması için destek veriyor. İslam dünyası sessiz, işbirliği teşkilatı kafasını kuma koymuş. İstiyoruz ki Arap birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı bir ses versin, batıyla bütün ilişkilerini kessin."

HÜDA PAR İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan da bir konuşma yaptı.

- Bitlis

Bitlis'te de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırması protesto edildi.

Kazımpaşa İlkokulu önünde toplanan vatandaşlar, oluşturdukları konvoyla Valilik önüne geldi.

Pankart taşıyan vatandaşlar, Filistin bayraklarıyla tekbir getirerek sloganlar attı.

Kur'an-ı Kerim okunan eylemde, duaların edilmesiyle vatandaşlar dağıldı.