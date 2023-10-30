Van'da geçen hafta 4 kilo 315 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da geçen hafta 4 kilo 315 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da geçen hafta 4 kilo 315 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 23-29 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda, 3 kilo 400 gram esrar, 915 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.