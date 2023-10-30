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        Van'da geçen hafta 4 kilo 315 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'da geçen hafta 4 kilo 315 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 13:13 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:13
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        Van'da geçen hafta 4 kilo 315 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'da geçen hafta 4 kilo 315 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 23-29 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda, 3 kilo 400 gram esrar, 915 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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