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        Van'da "Cumhuriyet'in 100. Yılı" paneli düzenlendi

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile YYÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezince "Cumhuriyet'in 100. Yılı" paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 17:05 Güncelleme: 30.10.2023 - 17:05
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        Van'da "Cumhuriyet'in 100. Yılı" paneli düzenlendi
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile YYÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezince "Cumhuriyet'in 100. Yılı" paneli gerçekleştirildi.

        Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşan, Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bekir Koçlar, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Bir devletin 100 yılı geride bırakmasının çok önemli olduğunu belirten Koçlar, şunları kaydetti:

        "100 yıllık bir tarihsel geçmişten bahsediyoruz. Aslında bu bir dirilişin, yeniden varoluşun hikayesidir. Millet için belki de bir Ergenekon Destanı. Yüzyılın hikayesini iyice okuyup anlamamız gerekiyor. Üniversiteler bu konuda daha aktif çalışmalar yapmalı, yayınlar, sempozyumlar, paneller düzenlenmeli. Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü iyi çözümlersek devletimizi gelecek 100 yıllara taşımak daha kolay olacaktır. Başarılarımızı ve başarısızlıklarımızı üniversitelerde tartışmamız gerekiyor. Başarılarımızın gerekçelerini iyi çözümlersek, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' Bu güce ve toplumsal şuura sahibiz. Toplumsal şuuru canlı tutmazsak yozlaşma kaçınılmaz olacaktır. Bu konuda eğitim kurumlarımızın, üniversitelerimizin ve okullarımızın daha hassas olması gerekiyor."

        Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Pınar ise 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildikten sonra Atatürk ve arkadaşlarının, tarihsel mirası daha da olgunlaştırarak ileriye taşımak için bağımsız bir projeyle yola çıktıklarını vurguladı.

        Özgür bir toplum dinamiği üzerine şekillenmenin olduğunu ve eğitime önem verildiğini dile getiren Pınar, "Çok yönlü ve donanımlı nesillerin yetişmesinin sağlanması için çalışıldı. Cumhuriyet, vatandaşlara yeni bir düşünce modeli getirdi. Bu değişimler tarihsel sürecin devamlılığı niteliğindeydi. Lozan Antlaşması'yla bağımsızlığımız tescillenmişti fakat bu bağımsızlık sadece bir kağıt üzerindeydi. Bunun pratiğe dökülmesi gerekiyordu. Cumhuriyet'in ilanıyla toplum daha da ilerledi."

        Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercüment Topuz da dünyanın hiç olmadığı kadar özgür olduğunu ifade ederek, "Fakat bu özgürlük ortamında Filistin'de bir halk yok ediliyor ve maalesef özgürlükle kendini tanımlayan milyarlarca insan da televizyonlarda mevzuyu sadece seyrediyor." dedi.

        Öğretim görevlileri ve öğrencilerin katıldığı panelde, "Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan" adlı kitabın yazımında emeğe geçen akademisyenlere teşekkür belgesi verildi.

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