Van'da öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı

Van'ın Edremit ilçesindeki Salih Yıldız İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinliği renkli görüntüler oluşturdu.

Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında, Salih Yıldız İlk ve Ortaokulu bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Atatürk'ün posterleri, ay yıldız ve Atatürk'ün imzasının baskılı olduğu tişörtler giyen öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle hazırladıkları gösterileri sundu, şiirler okudu.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün coşkusunu yaşayan öğrencilerin oluşturduğu "100. yıl" koreografisi, etkinliği izleyen velilerden alkış aldı.

Etkinlik, yaş pasta kesimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Okul Müdürü Okay Sayır, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Programı tüm öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirten Sayır, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin desteğiyle öğrencilerimiz Cumhuriyet'in 100. yılına özel gösteri hazırladı. Etkinliğimize yoğun bir ilgi vardı. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlu olsun. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."

Velilerden Nermin Berberoğlu ise Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladıklarını ifade ederek, "Veliler olarak etkinliği çok anlamlı ve güzel bulduk. 100. yıl logolu koreografiyi çok beğendik. Yaşasın Cumhuriyet. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.