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        Van'da "Kürt Kültüründe Kasidebejlik" paneli düzenlendi

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaşayan Diller Enstitüsünce "Kürt Kültüründe Kasidebejlik" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 17:47 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:56
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        Van'da "Kürt Kültüründe Kasidebejlik" paneli düzenlendi
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaşayan Diller Enstitüsünce "Kürt Kültüründe Kasidebejlik" paneli düzenlendi.

        Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde yapılan panelde konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, kasidebejlik ve dengbejlik kültürünün geçmiş ile gelecek arasında kurulan güçlü bir köprü olduğunu söyledi.

        Kürtçe eğitim yapılan medrese ve dergahlarda gelişen ve daha sonra halk arasında yayılma imkanı bulan kasidebejliğin birçok unsuru kendinde toplayan önemli bir sanat olduğunu ifade eden Orhan, şunları kaydetti:

        "Her şeyden önce folklorik eserlerin icrası olan dengbejlikten farklı olarak kasidelerde okunan eserler, Kürt şairlerinin divanlarında geçen gazeller veya mesneviler olduğu için bu husus edebi mirasın muhafazası ve geleceğe aktarılmasında önemli bir işlev görmüştür. Ayrıca okunan eserler müzikal tarzda icra edildiği için halk ile bütünleşen yeni bir sanat formu oluşturmuştur."

        Türkiye'de uzun süre Kürt dilinin, kültürünün, müziğinin yasaklandığını ifade eden Orhan, "Muazzam bir yazılı ve kültürel birikimimiz olduğu halde daha yeni yeni onlara erişebilme, okuma ve tanıma imkanı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleriyle son 20 yıllık süreçte kültürel çalışmalar ülkemizde, üniversitelerimizde ve yayın camiasında sahiplenildi. Kültür ve Turizm Bakanlığımız vasıtasıyla klasik edebi eserler basıyoruz. Kültürel mirasımızı milletimizin edebi hayatına kazandırıyoruz. Bu açıdan Sayın Cumhurbaşkanımıza, ilim insanlarımıza minnettarız." diye konuştu.

        YYÜ Yaşayan Diller Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yakup Aykaç'ın da Kürtçe konuşma yaptığı panelde, Kürtçe kasideler seslendirildi.

        Panele, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin eşi Duygu Şevli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Göya, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

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