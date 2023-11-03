Van'da Erçek Flamingo Parkı hizmete açılıyor

Van'ın İpekyolu ilçesinde yapımına başlanan Erçek Flamingo Parkı'nın inşaatı tamamlandı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Erçek Gölü kıyısına yapılan park açılışa hazılanıyor.

Ziyaretçileri göl ve doğayla buluşturacak parkta, dinlenme alanları, kamelyalar, spor alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı ve kuş gözlem noktası yer alıyor.

Erçek Gölü sahilinde bulunan ve yaklaşık 250 kuş türüne ev sahipliği yapan parkı ziyaret edenler, başta flamingolar olmak üzere birçok kanatlı hayvanı bir arada görebilecek.

Bölgenin doğal güzelliklerini ve flamingoların yaşam alanını koruma amacıyla tasarlanan park, kısa sürede hizmete açılacak.