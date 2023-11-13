Van'da "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı"nın tanıtımı yapıldı

Van'da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ev sahipliğinde ve Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında düzenlenecek "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı"nın tanıtımı yapıldı.

Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda düzenlenecek fuarın, 6 üniversitenin iş birliğiyle 3-4 Ocak 2024'te gerçekleştirileceğini söyledi.

Fuara kariyer hedeflerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin ve mezunların, staj ve iş imkanı arayanların, kalifiye çalışan ihtiyacı olan kamu kurum, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımının hedeflendiğini bildiren Şevli, şöyle konuştu:

"Ülkemizin dört bir yanındaki gençlerin kariyer planlarını sağlam temellere dayandırmalarını desteklemek amacıyla tasarlanan fuar, üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşları ile meslek odaları arasında köprü kurarak gençlerimizin potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için fırsatlar sunacak. Öğrencilerin iş yaşamını tanıması açısından kariyer fuarlarının reddedilemez işlevlerinin olduğunun farkındayız. Fuarda kamu ve özel sektör kuruluşları nitelikli öğrenci ve mezunlarla buluşma, faaliyetlerini tanıtma, kurum saygınlığı ve marka bilinirliğini artırma imkanları bulabilecek. Her bölümden öğrencilere ve mezunlara yönelik yüzlerce firmanın yer alacağı fuara, farklı üniversitelerden ve bölgemizden çok sayıda katılımın olacağını öngörüyoruz."

Fuara katılmak isteyen üniversite öğrencilerinin kayıt yaptırması gerektiğini anlatan Şevli, şöyle devam etti:

"Üniversite sınavlarına hazırlanan lise 3 ve 4. sınıf öğrencileri ile lise mezunu öğrencileri misafir olarak kabul edeceğiz. Öğrenciler kariyer hayatlarına yön vermek için iş verenlerle bir araya gelecek ve onlara mesleklerle ilgili sorular sorabilecek. İşverenler de öğrencilere staj ve iş imkanı sunabilecek. Fuarı himayelerinde gerçekleştirmemize olanak tanıyan başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Sayın Doç. Dr. Salim Atay ile destek veren herkese teşekkür ederim."

Van YYÜ Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Gümüş'ün sunumuyla sona eren programa, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, rektör yardımcıları, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, kurum müdürleri, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürleri, iş insanları, STK temsilcileri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.