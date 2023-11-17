Van Valisi Balcı, Ayanis Kalesi Kazı Evi çalışmalarını inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Ozan Balcı, kısa süre önce yapımına başlanan Ayanis Kalesi Kazı Evi çalışmalarını inceledi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Balcı, beraberindeki Vali Yardımcısı Furkan Duman ile kazı evinin yapıldığı alana gitti.

Burada yürütülen çalışmalar hakkında Duman'dan bilgi alan Balcı, kalede yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan Urartu dönemine ait eserlerin Van Müzesi'nde sergilendiğini ifade etti.

Urartu Krallığı'nın en görkemli yapılarından biri olan Ayanis Kale'sindeki kazıların devam ettiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Van, Urartuların merkezi. Van müzemiz Türkiye'nin sayılı müzelerinden biri. Kazı yapan bilim insanlarına destek verdik. Çünkü onlar bizim kültürümüze, tarihimize ve turizmimize büyük katkı sağlıyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz olarak destek veriyoruz. Kazı evi yapıyoruz. Kazı ekiplerimiz daha rahat bir şekilde çalışma imkanı bulacaklar. Ayanis Kalesi Kazı Evi hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."